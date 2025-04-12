Ворожі дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджено житло, спалахнула пожежа

фото: Дніпропетровська ОВА

Сили ППО ввечері та вночі збили в небі над Дніпропетровщиною 17 ворожих безпілотників

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок.

Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство.

Окрім того, FPV-дронами агресор вдарив по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Безпілотником також атакував Синельниківщину. Зачепило лінію електропередач.

Зазначається, що всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували столицю України. Виникли пожежі в Святошинському районі Києва, постраждали троє осіб.