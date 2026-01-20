Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения

Фото: соцсети

Сегодня прямо посреди поля застрял поезд "Интерсити" Киев – Харьков из-за отсутствия электроснабжения

Об этом пишут в телеграмм-каналах, сообщает RegioNews.

Всем пассажирам раздали одеяла, ведь вагоны начинают замерзать.

Время, сколько поезд простоит, пока неизвестно.

Официальной информации от "Укрзализныци" пока нет.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 января снова массированно атаковали Киев и ряд областей Украины, применяя крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Впоследствии городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за ночной атаки более 5600 многоэтажек снова остались без отопления.

Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях ввели аварийные отключения света. Их отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется.