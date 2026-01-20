10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 10:15

Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения

20 января 2026, 10:15
Фото: соцсети
Сегодня прямо посреди поля застрял поезд "Интерсити" Киев – Харьков из-за отсутствия электроснабжения

Об этом пишут в телеграмм-каналах, сообщает RegioNews.

Всем пассажирам раздали одеяла, ведь вагоны начинают замерзать.

Время, сколько поезд простоит, пока неизвестно.

Официальной информации от "Укрзализныци" пока нет.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 января снова массированно атаковали Киев и ряд областей Украины, применяя крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Впоследствии городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за ночной атаки более 5600 многоэтажек снова остались без отопления.

Ранее сообщалось, что из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов в нескольких областях ввели аварийные отключения света. Их отменят, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
