Після ворожої атаки у Дніпровському районі Києва палають склади, є перебої зі світлом та водою

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок ворожої атаки в Дніпровському районі Києва виникла пожежа на території складських приміщень

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, на місці працюють усі служби.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в районі відбулося влучання в нежитлові будівлі, також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Внаслідок атаки горять автівки.

Через пошкодження інфраструктури на лівому березі Києва спостерігаються перебої зі світлом, об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим, та водопостачанням

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня знову масовано атакують Київ та низку областей України, застосовуючи крилаті ракети й ударні безпілотники. Станом на цей час повітряну тривогу оголошено у більшості регіонів України.