20 січня 2026, 07:42

Після ворожої атаки у Дніпровському районі Києва палають склади, є перебої зі світлом та водою

20 січня 2026, 07:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок ворожої атаки в Дніпровському районі Києва виникла пожежа на території складських приміщень

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, на місці працюють усі служби.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в районі відбулося влучання в нежитлові будівлі, також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Внаслідок атаки горять автівки.

Через пошкодження інфраструктури на лівому березі Києва спостерігаються перебої зі світлом, об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим, та водопостачанням

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня знову масовано атакують Київ та низку областей України, застосовуючи крилаті ракети й ударні безпілотники. Станом на цей час повітряну тривогу оголошено у більшості регіонів України.

16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
