Ілюстративне фото: Укренерго

Через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях запровадили аварійні відключення світла

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення скасують, як тільки ситуація в енергосистемі стабілізується. Про зміни в графіках повідомлятиметься на офіційних сторінках обленерго.

Громадян закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, після атаки на Київ в ніч на 20 січня без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Є перебої зі світлом та водою. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим.