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05 серпня 2025, 13:49

У Лозовій після атаки дронів уже двоє загиблих і десятки поранених

05 серпня 2025, 13:49
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Фото: ДСНС Харківщини
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У місті Лозова на Харківщині триває ліквідація наслідків наймасовішої атаки з початку повномасштабної війни. Внаслідок нічного обстрілу російськими ударними дронами (попередньо – 34 БпЛА) кількість загиблих зросла до двох осіб

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, ще 10 людей отримали поранення, серед них — двоє дітей. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Ворожа атака пошкодила об'єкти залізничної інфраструктури, зокрема вокзал і депо, житлові будинки та енергетичний обʼєкт.

На місці працюють рятувальники, медики, представники міської влади та "Укрзалізниці".

Триває розбір завалів і перевірка, чи немає під уламками людей. Після завершення першочергових робіт планують відновити рух поїздів.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та приватні житлові будівлі.

Окрім того, росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі міста. Повідомлялося, про одного загиблого та чотирьох поранених працівників. Загалом постраждали 10 людей.

Згодом у ДСНС показали наслідки руйнувань після російської атаки.

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