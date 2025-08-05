На Харківщині російський дрон поцілив у мопед із цивільними: загинули чоловік і жінка

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У понеділок, 4 серпня, до поліції надійшло повідомлення про черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися чоловік і жінка.

Внаслідок отриманих поранень обидва загинули на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, у Запорізькій області російські окупанти атакували українських рятувальників. Це сталось, коли вони гасили пожежу. Через обстріл пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, надзвичайники не постраждали.

Раніше повідомлялося, що російські війська навмисно б'ють дронами по мирному населенню. Про це свідчать дані моніторингової місія ООН з прав людини.