Сили ППО знешкодили 29 із 46 дронів, які росіяни запустили по Україні
У ніч на 5 серпня росіяни атакували Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також балістичною ракетою Іскандер-М
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО збили/подавили 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення.
Внаслідок ворожої атаки по Лозовій був пошкоджений залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без втрат.