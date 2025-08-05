Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 серпня росіяни атакували Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також балістичною ракетою Іскандер-М

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО збили/подавили 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення.

Внаслідок ворожої атаки по Лозовій був пошкоджений залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без втрат.