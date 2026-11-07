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07 листопада 2026, 13:49

У Черкасах водій Fiat Doblo заднім ходом збив 69-річну жінку

07 листопада 2026, 13:49
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Фото: поліція Черкаської області
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У Черкасах 69-річна жінка потрапила під колеса автомобіля Fiat Doblo, водій якого рухався заднім ходом. Пішохідка отримала травми та була госпіталізована. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада близько 16:30 на вулиці Байди Вишневецького.

За попередніми даними правоохоронців, 45-річний водій автомобіля Fiat Doblo під час руху заднім ходом здійснив наїзд на жінку.

Унаслідок ДТП 69-річна пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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