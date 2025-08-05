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05 серпня 2025, 10:54

Росіяни вдарили ракетою по Сумщині: поцілили у підприємство, є загиблі

05 серпня 2025, 10:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 5 серпня, близько 10:00 російські військові завдали ракетного удару по Сумському району

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Росіяни атакували Піщанський старостат Сумської громади – поцілили у сільськогосподарське підприємство.

Попередньо, внаслідок удару загинули дві людини. Також є постраждалі – їм надається медична допомога.

На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та приватні будинки.

Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі міста. Повідомлялося про одного загиблого та чотирьох поранених працівників залізниці.

У ДСНС показали кадри руйнувань у Лозовій.

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