В Лозовой после атаки дронов уже двое погибших и десятки раненых

Фото: ГСЧС Харьковщины

В городе Лозовая Харьковской области продолжается ликвидация последствий самой массовой атаки с начала полномасштабной войны. В результате ночного обстрела российскими ударными дронами (предварительно – 34 БпЛА) количество погибших возросло до двух человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

По его словам, еще 10 человек получили ранения, среди них двое детей. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Вражеская атака повредила объекты железнодорожной инфраструктуры, в том числе вокзал и депо, жилые дома и энергетический объект.

На месте работают спасатели, медики, представители городских властей и "Укрзализныци".

Продолжается разбор завалов и проверка, нет ли под обломками людей. После завершения первоочередных работ планируют возобновить движение поездов.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения.

Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и частные жилые здания.

Кроме того, россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре города. Сообщалось, об одном погибшем и четырех раненых работниках. В общей сложности пострадали 10 человек.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия разрушений после российской атаки.