Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій: що відомо про наслідки

фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок ворожої атаки по Лозовій було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без втрат

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews

Зазначається, що загинув черговий механік одного з підрозділів. Ще четверо працівників залізниці зазнали поранень. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Через пошкодження інфраструктури змінено маршрути поїздів. Зокрема, поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків уже прямує об'їзним шляхом.

Також очікуються зміни й затримки на напрямку Краматорськ — Харків: резервні тепловози спричинять затримку в межах однієї години.

Для пасажирів, які подорожують до/з Лозової, організовано автобусне сполучення до станції Панютине.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та приватні житлові будівлі. Повідомлялося, що серед поранених — двоє дітей.