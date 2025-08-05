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05 серпня 2025, 09:25

33 дрони атакували Лозову на Харківщині: у ДСНС показали кадри руйнувань

05 серпня 2025, 09:25
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Фото: ДСНС Харківщини
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У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували ударними безпілотниками місто Лозова Харківської області. Під ударами опинились об'єкти транспортної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок влучань виникло 6 осередків пожеж — горіли адміністративні, виробничі, складські приміщення, а також дах залізничного вокзалу та депо.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог застосував 33 дрони-камікадзе.

Внаслідок обстрілу у Лозовій загинув 55-річний черговий механік одного з підрозділів залізниці. Ще десятеро людей постраждали, серед них — двоє дітей: 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.

Зокрема:

  • 4 постраждалих — залізничники, які перебувають у лікарнях у стані легкої та середньої важкості;
  • 5 осіб, зокрема 2 дітей, зазнали гострої реакції на стрес;
  • ще один чоловік отримав поранення уламками скла.

До ліквідації наслідків залучено 45 рятувальників, 13 одиниць техніки ДСНС та пожежні потяги.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби російські війська обстріляли 6 населених пунктів Харківщини. У селі Лиман Вовчанської громади внаслідок обстрілу загинули 49-річний чоловік та жінка.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та приватні житлові будівлі.

Окрім того, росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі міста. Повідомлялося, про одного загиблого та чотирьох поранених працівників залізниці.

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Харківська область Лозова війна БПЛА атака російська армія пожежа залізниця інфраструктура ДСНС
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