Масована атака на Лозову: поранено двох дітей, пошкоджено житло

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У ніч на 5 серпня Лозова, що в Харківській області, пережила наймасованішу атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та приватні житлові будівлі

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, на жаль, є поранені, серед них — двоє дітей.

Частина міста залишається без електропостачання. Найбільших пошкоджень зазнали мікрорайон Авилівка та Катеринівський старостинський округ. Водночас ведуться роботи з відновлення водопостачання.

Міська влада закликає мешканців повідомляти про виявлені пошкодження. Також тимчасово змінено маршрути громадського транспорту.

"Цієї ночі був справжній терор проти мирних людей, які просто спали у своїх домівках. Рано чи пізно за це доведеться відповісти", — зазначив Зеленський.

На місці працюють рятувальники, медики та служби екстреної допомоги. Триває документування наслідків атаки.

Нагадаємо, нещодавно фахівці підрахували, як росіяни нашкодили екології в Харківській області. Найбільше постраждали земельні ресурси. Екологічні збитки загалом перевищили 527 мільярдів гривень.