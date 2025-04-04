Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 4, поранені 35 людей

фото: ДСНС Харківщини

У Харкові кількість жертв через російську атаку зросла до чотирьох людей. Постраждали 35 мирних жителів

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих — з під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених", — йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові знову вдарили безпілотниками по Харкову.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 32 поранених. Під завалами багатоповерхівки шукали людей.

Пізніше рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіла ще однієї жертви.