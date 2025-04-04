Удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 4, поранені 35 людей
У Харкові кількість жертв через російську атаку зросла до чотирьох людей. Постраждали 35 мирних жителів
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих — з під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених", — йдеться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові знову вдарили безпілотниками по Харкову.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 32 поранених. Під завалами багатоповерхівки шукали людей.
Пізніше рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіла ще однієї жертви.
Запорізький район під ударом БпЛА: постраждав цивільний, загорівся магазинВсі новини »
04 квітня 2025, 07:00Внаслідок російської атаки на Київщині виникли пожежі, є постраждалий
04 квітня 2025, 02:13Дніпро під атакою дронів: є пошкодження та постраждалі
04 квітня 2025, 01:21
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон-камікадзе "Амага-10", – Міноборони
04 квітня 2025, 07:23У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр" з моря
04 квітня 2025, 07:15БпЛА, водії та стрільці: які спеціальності найзатребуваніші в центрах рекрутингу ЗСУ
04 квітня 2025, 07:10Запорізький район під ударом БпЛА: постраждав цивільний, загорівся магазин
04 квітня 2025, 07:00Спочатку каявся, потім - передумав: на Житомирщині судили чоловіка, який отримав повістку, але не дійшов до ТЦК
04 квітня 2025, 06:55Захисники Харківщини спалили дві російські САУ "Гіацинт-С" вартістю $4 млн кожна
04 квітня 2025, 06:40Закупівля неякісного одягу для військових: на Кіровоградщині судитимуть депутата міськради
04 квітня 2025, 06:17Знищені РСЗВ та БМП: бійці "Феніксу" показали удари по ворожих цілях на Луганщині
04 квітня 2025, 05:52У Китаї заборонили "кохання" для американських чиновників
04 квітня 2025, 05:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях