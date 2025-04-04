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В четвер, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре атакували безпілотниками Харків

Про це інформує RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

Рашисти поцілили по Новобаварському району міста. Внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

"Є влучання по двоповерховому будинку – на місці велика пожежа… Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі", – повідомили посадовці.

Наразі відомо про одну загиблу людину. Поранення різного ступеня важкості отримали 29 людей, серед них одна дитина.

Нагадаємо, в ніч на 3 квітня російська армія атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО збили 28 дронів, ще 7 – локаційно втрачені.