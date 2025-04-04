Удар по Харкову: рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіла ще однієї жертви
Кількість загиблих внаслідок російської дронової атаки по Харкову зросла до трьох людей
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Рятувальники деблокували фрагменти третього тіла під завалами", – йдеться у повідомленні.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ворожого обстрілу у Новобаварському районі міста.
"Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини. Третю ніч поспіль місто зазнає масованих обстрілів", – зазначив він.
Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові знову вдарили безпілотниками по Харкову.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 32 поранених. Під завалами багатоповерхівки шукають людей.
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