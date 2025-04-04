Удар по Харькову: количество погибших возросло до 4, ранены 35 человек

фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове количество жертв из-за российской атаки возросло до четырех человек. Пострадали 35 мирных жителей

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших — из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором. Также есть 35 раненых", — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные снова ударили беспилотниками по Харькову.

Ранее сообщалось о двух погибших и 32 раненых. Под завалами многоэтажки искали людей.

Позже спасатели извлекли из-под завалов фрагменты тела еще одной жертвы.