Удар по Харькову: количество погибших возросло до 4, ранены 35 человек
В Харькове количество жертв из-за российской атаки возросло до четырех человек. Пострадали 35 мирных жителей
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"По состоянию на утро, к сожалению, уже четверо погибших — из-под завалов деблокировали тело еще одного человека, убитого российским агрессором. Также есть 35 раненых", — говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные снова ударили беспилотниками по Харькову.
Ранее сообщалось о двух погибших и 32 раненых. Под завалами многоэтажки искали людей.
Позже спасатели извлекли из-под завалов фрагменты тела еще одной жертвы.
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