Запорізький район під ударом БпЛА: постраждав цивільний, загорівся магазин

фото: ДСНС України у Запорізькій області

У ніч на 4 квітня російські війська атакували Запорізький район ударними безпілотниками. Постраждав мирний мешканець, є пошкодження через пожежу та "прильоти"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік — медики надали йому допомогу", — уточнили рятувальники.

Один із ворожих дронів спричинив пожежу магазину площею 100 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будинки та транспорт. Пожежу надзвичайники загасили.

Наслідки російських обстрілів ліквідували понад 14 рятувальників ДСНС, 8 вогнеборців із Кушугума та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Дві людини загинули, 32 – поранені. Під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.

Також росіяни запустили дрони по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

Гучно було й у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання, є постраждалі.