Атака "Шахедів" на Харків: під завалами багатоповерхівки можуть бути люди
Під завалами багатоповерхівки у Харкові, куди окупанти поцілили дроном пізно ввечері 3 квітня, можуть знаходитися люди
Про це інформує RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Кількість жертв внаслідок нічної атаки окупантів постійно зростає. На цю хвилину: дві людини загинули, 32 – поранені", – йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що серед постраждалих – дві дитини.
Під завалами можуть знаходитися три людини. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Також внаслідок ворожого удару зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 кв.м, загорання семи автомобілей та двох квартир на загальній площі 70 кв.м.
Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання дронів спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.