ілюстративне фото: ДСНС

Під завалами багатоповерхівки у Харкові, куди окупанти поцілили дроном пізно ввечері 3 квітня, можуть знаходитися люди

Про це інформує RegioNews із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість жертв внаслідок нічної атаки окупантів постійно зростає. На цю хвилину: дві людини загинули, 32 – поранені", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що серед постраждалих – дві дитини.

Під завалами можуть знаходитися три людини. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Також внаслідок ворожого удару зайнявся дах багатоповерхівки на площі 500 кв.м, загорання семи автомобілей та двох квартир на загальній площі 70 кв.м.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання дронів спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.