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Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізували. Попередньо, у нього травма ноги та шиї.

На території парковки виникла пожежа: горіли 4 вантажівки та один легковик.

Крім того, внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося загорання будівлі автосалону. Попередньо, пошкоджені 5 автівок.

Обидві пожежі загасили. Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Дві людини загинули, 32 – поранені. Під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.

Також росіяни запустили дрони по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

Гучно було й у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання, є постраждалі.