Внаслідок російської атаки на Київщині виникли пожежі, є постраждалий
Російська армія вночі 4 квітня атакувала безпілотниками територію Київської області
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізували. Попередньо, у нього травма ноги та шиї.
На території парковки виникла пожежа: горіли 4 вантажівки та один легковик.
Крім того, внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося загорання будівлі автосалону. Попередньо, пошкоджені 5 автівок.
Обидві пожежі загасили. Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Дві людини загинули, 32 – поранені. Під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.
Також росіяни запустили дрони по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.
Гучно було й у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання, є постраждалі.