Дніпро під атакою дронів: є пошкодження та постраждалі
В ніч на 3 квітня російські військові запустили по Україні безпілотники. Зокрема, під масованою атакою "Шахедів" опинилась Дніпропетровщина
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Гучно у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі", – йдеться у повідомленні.
У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей. Меддопомогу їм надали на місці, лікуватися будуть амбулаторно.
Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Дві людини загинули, 32 – поранені. Під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.
Також росіяни запустили дрони по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.