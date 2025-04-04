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04 квітня 2025, 01:21

Дніпро під атакою дронів: є пошкодження та постраждалі

04 квітня 2025, 01:21
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фото: наслідки у Дніпрі / ОВА
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В ніч на 3 квітня російські військові запустили по Україні безпілотники. Зокрема, під масованою атакою "Шахедів" опинилась Дніпропетровщина

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Гучно у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання. В одному з районів горить будинок. Пошкоджені адмінбудівлі", – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей. Меддопомогу їм надали на місці, лікуватися будуть амбулаторно.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Дві людини загинули, 32 – поранені. Під завалами багатоповерхівки можуть бути люди.

Також росіяни запустили дрони по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

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