У Харкові знешкодили російську ракету Х-59, яка не розірвалася

фото: ДСНС

У Харкові вибухотехніки знешкодили російську крилату ракету Х-59, яка не здетонувала

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Ракету виявили на території приватного домоволодіння. Фахівці вилучили небезпечний боєприпас та знищили його на підривному майданчику.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, після масованої російської атаки у Харкові на приватному подвір'ї виявили ракету Х-59, яка не здетонувала.

Вночі та вранці 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей.

Також відомо, що Росія вдарила 12 балістичними ракетами по Харкову. Загарбники били по котельнях, ТЕЦ та енергообʼєктах. Правоохоронці показали наслідки ворожої атаки.