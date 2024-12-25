У Харкові виявили російську ракету Х-59, яка не розірвалася
Після масованої російської атаки у Харкові на приватному подвір'ї виявили ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Снаряд упав на територію приватного подвір'я. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.
Вибухотехніки працюють над знешкодженням ракети.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей.
Росія вдарила 12 балістичними ракетами по Харкову. Загарбники били по котельнях, ТЕЦ та енергообʼєктах. Правоохоронці показали наслідки ворожої атаки.
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