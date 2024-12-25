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Увечері 24 грудня та вранці 25 грудня, на Різдво, російські війська завдають ударів по території України. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Ціллю ворога знову стали об'єкти енергетики

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, відомо, що ще звечора у низці областей працювала ППО по ворожих дронах.

Також ворог завдав масованого удару балістикою по Харкову. У місті виникли пожежі, є руйнування.

Відомо, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, а з Чорного моря окупанти випустили ракети "Калібр".



Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що під ударом ворога у різдвяну ніч знову опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - написав він.

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена у всіх областях України. У деяких регіонах, наприклад у Полтавській та Сумській областях, тривога була оголошена ще вчора вдень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.