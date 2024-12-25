Окупанти атакували Харків 12 ракетами: били по котельнях, ТЕЦ та енергообʼєктах

фото: ДСНС України у Харківській області

У середу вранці, 25 грудня, Росія завдала масованого удару балістичними ракетами по Харкову. Є руйнування та пошкодження інфраструктури

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики. Паралельно з обстрілом Харкова під ударами ворога опинилася і вся енергетика країни", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики значна частина Харкова залишилася без опалення. У місті ввели графіки аварійних відключень. Також через ранкову атаку "шахедів” постраждали приватні житлові будинки.

Мер додав, що наразі в Харкові відкриті усі Пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним.

Нагадаємо, російські війська вранці 25 грудня завдали масованого удару балістичними ракетами по Харкову.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих внаслідок цієї атаки.