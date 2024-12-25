11:15  25 грудня
Директори закритих українських аеропортів отримують мільйонні зарплати, — ЗМІ
12:13  25 грудня
З'явилося відео моменту ракетного удару по Кривому Рогу
17:03  24 грудня
Вбивство тренера на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2024, 12:30

Окупанти атакували Харків 12 ракетами: били по котельнях, ТЕЦ та енергообʼєктах

25 грудня 2024, 12:30
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Харківській області
Читайте также
на русском языке

У середу вранці, 25 грудня, Росія завдала масованого удару балістичними ракетами по Харкову. Є руйнування та пошкодження інфраструктури

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики. Паралельно з обстрілом Харкова під ударами ворога опинилася і вся енергетика країни", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики значна частина Харкова залишилася без опалення. У місті ввели графіки аварійних відключень. Також через ранкову атаку "шахедів” постраждали приватні житлові будинки.

Мер додав, що наразі в Харкові відкриті усі Пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним.

Нагадаємо, російські війська вранці 25 грудня завдали масованого удару балістичними ракетами по Харкову.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих внаслідок цієї атаки.

РФ Харків окупанти Терехов Ігор Олександрович ракетний удар постраждалі руйнування
З'явилося відео моменту ракетного удару по Кривому Рогу
25 грудня 2024, 12:13
Зеленський про масований удар Росії: Путін свідомо обрав Різдво для атаки
25 грудня 2024, 10:01
Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
25 грудня 2024, 08:31
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Сили ППО знищили понад 100 ракет і "шахедів", якими РФ атакувала Україну на Різдво
25 грудня 2024, 13:30
Житель Сумщини пограбував вчительку у пункті незламності
25 грудня 2024, 13:21
Вимагав $1 млн за оренду землі в парку "Наталка": у Києві СБУ затримала керівника партії "Удар"
25 грудня 2024, 13:00
На Вінниччині у ДТП загинуло четверо людей
25 грудня 2024, 12:43
З'явилося відео моменту ракетного удару по Кривому Рогу
25 грудня 2024, 12:13
Атака на Дніпро: пошкоджені адмінбудівля та житлові будинки
25 грудня 2024, 12:05
Пожежа на Київщині: у Бучі горіли п'ять автомобілів
25 грудня 2024, 12:01
На кордоні затримали колумбійця, який намагався незаконно потрапити в Україну
25 грудня 2024, 11:56
Румуни врятували в горах Марамурешу українських туристів
25 грудня 2024, 11:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »