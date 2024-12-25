Сили ППО знищили понад 100 ракет і "шахедів", якими РФ атакувала Україну на Різдво

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 184 повітряні цілі:

2 балістичні ракети KN-23 (запуск із Воронезької області РФ);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (запуск із Бєлгородської області РФ);

12 крилатих ракет "Калібр" (пуски з Чорного моря);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см (запуск із Волгоградської області та Каспійського моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (запуск із Бєлгородської області РФ);

106 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітацій (запуск із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Масовану атаку ворога відбивали зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 12:00 підтверджено знищення 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні безпілотники "Shahed" і дрони-імітації.

Крім того, ще 52 безпілотники не досягли цілей (локаційно втрачені).

"Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня та вранці 25 грудня, на Різдво, російські війська завдали ударів по території України. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Ціллю окупантів знову стали об'єкти енергетики.