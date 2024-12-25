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25 грудня 2024, 13:30

Сили ППО знищили понад 100 ракет і "шахедів", якими РФ атакувала Україну на Різдво

25 грудня 2024, 13:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували 184 повітряні цілі:

  • 2 балістичні ракети KN-23 (запуск із Воронезької області РФ);

  • 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (запуск із Бєлгородської області РФ);

  • 12 крилатих ракет "Калібр" (пуски з Чорного моря);

  • 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см (запуск із Волгоградської області та Каспійського моря);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (запуск із Бєлгородської області РФ);

  • 106 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітацій (запуск із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Масовану атаку ворога відбивали зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 12:00 підтверджено знищення 113 повітряних цілей:

  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

  • 54 ударні безпілотники "Shahed" і дрони-імітації.

Крім того, ще 52 безпілотники не досягли цілей (локаційно втрачені).

"Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 24 грудня та вранці 25 грудня, на Різдво, російські війська завдали ударів по території України. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Ціллю окупантів знову стали об'єкти енергетики.

РФ війна обстріли ЗСУ енергетика атака ППО Повітряні сили
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