У Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
Російські війська сьогодні, 26 грудня, завдали удару по багатоквартирному будинку у селищі Білозерка на Херсонщині
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання російського снаряда у багатоповерхівці виникла пожежа.
Рятувальники евакуювали з будинку одного мешканця.Люди не постраждали. Пожежники оперативно ліквідували загоряння.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли село Дар'ївка на Херсонщині, постраждав місцевий чоловік.
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