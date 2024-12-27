В Харькове обезвредили российскую ракету Х-59, которая не разорвалась

фото: ГСЧС

В Харькове взрывотехники обезвредили российскую крылатую ракету Х-59, которая не сдетонировала

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Ракета была обнаружена на территории частного домовладения. Специалисты изъяли опасный боеприпас и уничтожили его на взрывной площадке.

Напомним, как стало известно ранее, после массированной российской атаки в Харькове во частном дворе обнаружили ракету Х-59, которая не сдетонировала.

Ночью и утром 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбило 113 вражеских воздушных целей.

Также известно, что Россия ударила 12 баллистическими ракетами по Харькову. Захватчики били по котельным, ТЭЦ и энергообъектам. Правоохранители показали последствия вражеской атаки.