Ракетні удари по Харкову та околицях: правоохоронці показали кадри з місця подій

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок комбінованої масованої атаки на Харків і передмістя 25 грудня пошкоджені житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Поранення дістали шестеро мирних жителів

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

У Харкові під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Через обстріли отримали поранення пʼять чоловіків і жінка.

"Попередньо встановлено, що по Салтівському району атака була здійснена ракетами типу С-400, по Немишлянському – Х-35. Точний тип ракет, якими було завдано інші удари, встановлюється", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС України у Харківській області уточнили, що влучання зафіксували у Салтівському, Немишлянському, Київському, Індустріальному, Слобідському, Основ'янському районах Харкова та Харківському районі.

Сталися руйнації та пошкодження будівель, виникли чотири осередки займання. В Основ’янському та Слобідському районах Харкова горіли два приватні житлові будинки. Пожежі ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня Росія вдарила 12 балістичними ракетами по Харкову. Загарбники били по котельнях, ТЕЦ та енергообʼєктах.