У Харкові чоловік влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Житель багатоповерхівки на проспекті Аерокосмічному здійснив з балкона кілька пострілів з револьвера. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який перебував в стані сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Чоловіку оголосили підозру, його взяли під варту. Фігуранту загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Черкас влаштував стрілянину по багатоповерхівці після сварки з колишньою.