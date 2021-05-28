Журналіст RegioNews Ілля Колтунов готовий відкрито і перед камерами зустрітися з Тереховим

Журналіст RegioNews Ілля Колтунов, на якого 13 травня напали охоронці в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, прийняв пропозицію чиновника на чаювання і бесіду в спокійній обстановці

Про це Колтунов написав на персональній сторінці у " Фейсбуці", передає RegioNews.

"Ігор Терехов, радий фідбеку з Вашого боку. Хоч і через 15 днів з моменту нашого крайнього "спілкування". Ловлю Вас на слові. Пропозицію випити чай приймаю. Тільки заварювати його буду я", - написав Колтунов.

"З нетерпінням чекаю в гості. На моєму ютуб-каналі. Ви будете моїм першим гостем. Поговоримо не тільки про увічнення пам'яті Кернеса, а й про багато іншого. Питань накопичилося безліч. З пов. Ілюша, журналіст", - додав він.

Нагадаємо, раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Харківському каналу "Симон" прокоментував напад своєї охорони на журналіста RegioNews. На його думку, "ця історія виїденого яйця не варта". Мовляв, Ілля Колтунов просто невчасно поставив своє питання, а сам Терехов в цей час дуже поспішав на наступну зустріч. "Хочу вам сказати, що він молодий чоловік, такий небайдужий до своєї роботи... тому користуючись нагодою, запрошую, наллю йому чай, скажу, як буде увічнена пам'ять Геннадія Адольфовича Кернеса", - пообіцяв Терехов.

Напад на журналіста RegioNews Іллю Колтунова охороною Ігоря Терехова сталося ввечері 13 травня під час зустрічі в.о. мера Харкова з жителями Салтівського житлового масиву. Після того як журналіст запитав у Терехова, як той збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено, в.о. мера повернувся до журналіста спиною і почав тікати.

У той же час кілька чоловіків міцної статури - охоронців Терехова накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

14 травня Колтунов звернувся із заявою про напад на нього охороною Терехова і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста В Холодногірське районне управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Інформацію про напад на журналіста було направлено до Національної спілки журналістів України, де висловили свою стурбованість і заявили про неприпустимість насильства щодо журналістів.

19 травня Іллю Колтунова заслухали члени парламентського Комітету з питань свободи слова. За підсумками виступу Колтунова комітет одноголосно прийняв рішення звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його заступника по Антона Геращенка щодо того, щоб заява журналіста RegioNews Іллі Колтунова про напад на нього з боку охорони в.о. мера Харкова Ігоря Терехова була внесена до ЄРДР і розслідувано.

25 травня поліція Харкова повідомила, що відкрила та розслідує кримінальне провадження про напад охоронців Терехова на журналіста RegioNews Іллю Колтунова.