Відродження "Металіста" роблять спеціально під вибори мера Харкова, - футбольний журналіст Артем Франков

Відродження футбольного клубу "Металіст" - одна з технологій, за допомогою яких в. о. мера Харкова Ігор Терехов намагається перемогти на майбутніх виборах мера Харкова

Про це йдеться в статті "Комікси, вінки, косплей Кернеса: як у Харкові йде передвиборча кампанія", опублікованій на сайті "Вести.UA".

Як зазначає автор статті, ініціатива відродження клубу "виходить від бізнесмена Олександра Ярославського, який зараз активно з'являється публічно з Ігорем Тереховим. У ЗМІ розганяється інформація, що "Металіст" через рік увірветься в Прем'єр-лігу, а до 2025 року планує зіграти в Лізі чемпіонів. Уболівальникам обіцяють мільйонні інвестиції від Ярославського, як в кращі часи, коли "Металіст" займав друге місце в чемпіонаті і грав у чвертьфіналі Ліги Європи".

"Відзначимо, що у Ярославського, якого з Харкова в 2013 році вигнав Сергій Курченко, є безліч інтересів в місті. Це і технопарк, і земля, і підприємства", - зазначає видання.

Відомий футбольний журналіст Артем Франков у коментарі виданню зазначив, що "до смерті Кернеса Ярославському навряд чи щось заважало відродити "Металіст". Мабуть, вся справа виключно у виборах".

"Багато років стояла фактична тиша, а потім відбулося різке прискорення. Можу припустити, що Ярославський і його вже "Металіст", що уже майже повернувся, щільно зав'язані на майбутні вибори мера і перемогу Терехова проти Добкіна. Тобто завдання поставити перед кожним уболівальником дилему - або футбол, або не той кандидат", – заявив Франков.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. В.о. мера міста Ігор Терехов, який очолив Харків після смерті Геннадія Кернеса, регулярно обіцяє харківським уболівальникам разом з Ярославським відродити ФК "Металіст" на база ФК "Метал", який цього сезону вийшов у Першу лігу.

10 травня Ярославський заявив, що для відродження "Металіста" влада міста має вкласти у футбольну інфраструктуру 10-11 млн. доларів.