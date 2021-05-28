Журналист RegioNews Илья Колтунов готов открыто и перед камерами встретиться с Тереховым

Журналист RegioNews Илья Колтунов, на которого 13 мая напали охранники и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, принял предложение чиновника на чаепитие и беседу в спокойной обстановке

Об этом Колтунов написал на персональной странице в "Фейсбуке", передает RegioNews.

"Игорь Терехов, рад фидбеку с Вашей стороны. Хоть и спустя 15 дней с момента нашего крайнего "общения". Ловлю Вас на слове. Предложение выпить чай принимаю. Только заваривать его буду я", - написал Колтунов.

"С нетерпением жду в гости. На моем ютуб-канале. Вы будете моим первым гостем. Поговорим не только об увековечивании памяти Кернеса, но и о многом другом. Вопросов накопилось уйма. С ув. Илюша, журналист", - добавил он.

Напомним, ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов в интервью харьковскому каналу "Симон" прокомментировал нападение своей охраны на журналиста RegioNews. По его мнению, "эта история выеденного яйца не стоит". Дескать, Илья Колтунов просто не вовремя задал свой вопрос, а сам Терехов в это время очень спешил на следующую встречу. "Хочу вам сказать, что он молодой человек, такой неравнодушный к своей работе... поэтому пользуясь случаем, приглашаю, налью ему чай, скажу, как будет увековечена память Геннадия Адольфовича Кернеса", - пообещал Терехов.

Нападение на журналиста RegioNews Илью Колтунова охраной Игоря Терехова произошло вечером 13 мая во время встречи и.о. мэра Харькова с жителями Салтовского жилого массива. После того как журналист спросил у Терехова, как тот собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано, и.о. мэра повернулся к журналисту спиной и начал убегать.

В то же время несколько мужчин крепкого телосложения - охранников Терехова набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

14 мая Колтунов обратился с заявлением о нападении на него охраной Терехова и препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в Холодногорское районное управление полиции №2 Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информацию о нападении на журналиста была направлена в Национальной Союза журналистов Украины, где выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов.

19 мая Илью Колтунова заслушали члены парламентского Комитета по вопросам свободы слова. По итогам выступления Колтунова комитет единогласно принял решение обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю по Антону Геращенко относительно того, чтобы заявление журналиста RegioNews Ильи Колтунова о нападении на него со стороны охраны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова было внесено в ЕРДР и расследовано.

25 мая Полиция Харькова сообщила, что открыла и расследует уголовное производство о нападении охранников Терехова на журналиста RegioNews Илью Колтунова.