Комітет зі свободи слова одностайно підтримав звернення до Авакова щодо нападу охорони Терехова на журналіста RegioNews

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова одностайно ухвалив рішення звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника з Антона Геращенка щодо того, аби заява журналіста RegioNews Іллі Колтунова стосовно нападу на нього з боку охорони в.о. мера Харкова Ігоря Терехова була внесена до ЄРДР та розслідувана

Таке рішення було ухвалене на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова у середу, 19 травня, повідомляє RegioNews.

Члени парламентського Комітету розглянули на засіданні обставини нападу на журналіста, передивилися відеозапис та заслухали свідчення самого Іллі Колтунова. Журналіст зокрема наголосив, що попри те, що його заява про правопорушення була зареєстрована в Холодногірському районному управлінні поліції №2 ще 14 травня, відомості щодо нападу на нього досі не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На одностайну думку членів Комітету, напад на Іллю Колтунова з боку охоронців Терехова можна кваліфікувати по статті 171 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста".

Голова Комітету Нестор Шуфрич зауважив, що дії журналіста щодо подання заяви про невнесення відомостей до ЄРДР є цілком слушними.

Член комітету Євген Брагар зі свого боку зазначив, що кримінальні провадження по статті №171 дуже складно порушуються. "Я вважаю, що ми маємо допомогти журналісту і зробити все, що в наших силах", - сказав він.

За підсумками засідання всі п'ять членів комітету одностайно проголосували за звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка, який курує у МВС питання захисту прав журналістів.

Нагадаємо, напад на Іллю Колтунова було здійснено ввечері 13 травня під час зустрічі Ігоря Терехова з мешканцями Салтівського житлового масиву. Після того, як журналіст запитав у Терехова, як той збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено, в.о. мера повернувся до журналіста спиною та почав тікати.

В той же час кілька чоловіків кремезної статури - охоронців Терехова накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

Інформацію про напад на журналіста було направлено до Національної спілки журналістів України, де висловили своє занепокоєння та заявили про неприпустимість насильства щодо журналістів.