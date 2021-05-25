Нацполіція порушила провадження за фактом нападу охорони Терехова на журналіста RegioNews

Про це йдеться в офіційному повідомленні Відділу комунікації поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, з заявою про напад "до Харківського районного управління поліції № 2 звернувся 26-річний харків’янин, вільний журналіст".

"Чоловік пояснив, що 13 травня по проспекту Ювілейному він виконував редакційне завдання та поставив кілька питань посадовій особі міськради. Після чого невідомі чоловіки почали перешкоджати здійснювати його роботу", - йдеться в повідомленні.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування", - заявили в Нацполіції.

Нагадаємо, напад на журналіста RegioNews Іллю Колтунова охороною Ігоря Терехова стався ввечері 13 травня під час зустрічі в.о. мера Харкова с мешканцями Салтівського житлового масиву. Після того, як журналіст запитав у Терехова, як той збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено, в.о. мера повернувся до журналіста спиною та почав тікати.

В той же час кілька чоловіків кремезної статури - охоронців Терехова накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

14 травня Колтунов звернувся з заявою про напад на нього охороною Терехова та перешкоджання законній професійній діяльності журналіста до Холодногірського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області. Заяву було зареєстровано в установленому порядку старшим інспектором ХРУП №2 О. Яковенко. За вимогою закону дані заяви мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин з моменту реєстрації заяви. Проте станом на 17 травня дані в ЄОДР так і не були внесені. У зв'язку з чим Ілля Колтунов звернувся до Київського районного суду м. Харкова.

Інформацію про напад на журналіста було направлено до Національної спілки журналістів України, де висловили своє занепокоєння та заявили про неприпустимість насильства щодо журналістів.

19 травня Іллю Колтунова заслухали члени парламентського Комітету з питань свободи слова. За підсумками виступу Колтунова Комітет одностайно ухвалив рішення звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника з Антона Геращенка щодо того, аби заява журналіста RegioNews Іллі Колтунова стосовно нападу на нього з боку охорони в.о. мера Харкова Ігоря Терехова була внесена до ЄРДР та розслідувана.