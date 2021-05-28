Терехов прокоментував напад своєї охорони на журналіста RegioNews. Не вибачився, але пообіцяв відповісти на запитання

В.о. мера Харкова Ігор Терехов пообіцяв "налити чаю" і відповісти на питання журналіста RegioNews Іллі Колтунова, на якого 13 травня напала його охорона і відбирала мікрофон

Про це Терехов заявив в інтерв'ю Харківському телеканалу "Simon".

Зокрема, коментуючи напад своєї охорони на Колтунова, Терехов заявив, що, на його думку, "ця історія виїденого яйця не варта". Мовляв, Ілля Колтунов просто невчасно поставив своє питання.

"Насправді є Ілюша, такий журналіст, ви знаєте, на той момент я думав, що він працює у нас. Він працював у нас, в комунальних наших ЗМІ, і ось є люди, які завжди все роблять невчасно", - заявив Терехов.

"Він дуже хороший хлопець, дуже хороший журналіст, але я сідав вже в машину, тому що у мене була наступна зустріч. І ось він, знаєте, у своєму завзятті підбіг до машини, щось почав питати, щось про Кернеса... у мене вже зривалася дуже важлива зустріч, чекали люди, все. І я, природно, сказав, потім обговоримо це", - розповів Терехов свою версію подій.

"Тому користуючись нагодою, хочу вам сказати, що він молодий чоловік, такий небайдужий до своєї роботи, я потім уточнив, що він пішов вже в іншу команду, тому користуючись нагодою, запрошую, наллю йому чай, скажу, як буде увічнена пам'ять Геннадія Адольфовича Кернеса", - пообіцяв Терехов.

Нагадаємо, напад на журналіста RegioNews Іллю Колтунова охороною Ігоря Терехова сталося ввечері 13 травня під час зустрічі в.о. мера Харкова з жителями Салтівського житлового масиву. Після того як журналіст запитав у Терехова, як той збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено, в.о. мера повернувся до журналіста спиною і почав тікати.

У той же час кілька чоловіків міцної статури - охоронців Терехова накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

14 травня Колтунов звернувся із заявою про напад на нього охороною Терехова і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста до Холодногірського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області. Заява була зареєстрована в установленому порядку старшим інспектором № 2 Яковенко. На вимогу закону дані заяви повинні бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин з моменту реєстрації заяви. Однак станом на 17 травня дані в ЄРДР так і не були внесені. У зв'язку з чим Ілля Колтунов звернувся до Київського районного суду м. Харкова.

Інформацію про напад на журналіста було направлено до Національний спілки журналістів України, де висловили свою стурбованість і заявили про неприпустимість насильства щодо журналістів.

19 травня Іллю Колтунова заслухали члени парламентського Комітету з питань свободи слова. За підсумками виступу Колтунова комітет одноголосно прийняв рішення звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його заступника по Антона Геращенка щодо того, щоб заяву журналіста RegioNews Іллі Колтунова про напад на нього з боку охорони в.о. мера Харкова Ігоря Терехова було внесено до ЄРДР і розслідувано.

25 травня поліція Харкова повідомила, що відкрила та розслідує кримінальне провадження про напад охоронців Терехова на журналіста RegioNews Іллю Колтунова.