В НСЖУ вважають абсолютно неприпустимим напад на журналіста RegioNews охороною Терехова

В спілці журналістів бачать, що атмосфера у Харкові з безпекою журналістів дуже тривожна

В спілці журналістів бачать, що атмосфера у Харкові з безпекою журналістів дуже тривожна

Національну спілку журналістів України тривожить, що виборчий сезон, який оголошено в Харкові, спричиняє загострення проблем зі свободою слова та ситуації з безпекою журналістів

Про це, коментуючи інцидент у Харкові, де охоронці в.о. мера Ігоря Терехова напали на журналіста RegioNews, заявив Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, повідомляє RegioNews.

За його словами, "останній інцидент з кореспондентом RegioNews Іллею Колтуновим демонструє неприпустимий підхід чиновників і їхніх команд в реагуванні на питання журналістів або прохання надати коментарі".

"Ми розуміємо, що посадовці, перебуваючи на заходах, можуть не мати часу на спілкування з пресою, водночас навіть якщо вони не хочуть контактувати з журналістами, то це необхідно робити в коректний спосіб. Це має бути або представник пресслужби, або як у цьому випадку представники міської ради, які й повинні забезпечувати або альтернативу для журналістів, або коректно пояснювати неможливість надання коментарів тощо", - зазначив голова НСЖУ.

Також Томіленко наголосив: "Коли охоронці або група підтримки високопосадовця починає штовхати журналіста, погрожувати або цькувати, то це абсолютно неприпустимо й обурливо. Безвідносно до того, яке ЗМІ представляє журналіст – велике чи маленьке, інтегроване воно в якісь групи впливу чи ні. Якщо журналіст виконує свою роботу, то це означає, що необхідно поважати його права".

За даними НСЖУ, підкреслив Томіленко, атмосфера в Україні з безпекою журналістів дуже тривожна.. "На неприпустимо високому рівні перебуває фізична агресія. За минулий рік ми нарахували 77 інцидентів фізичної агресії до журналістів. У Харкові теж були прецеденти: ми пам’ятаємо і скаліченого оператора Вадима Макарюка під час висвітлення подій на Барабашово та інші ситуації", - заявив він, додавши, що НСЖУ тривожить, що "чим ближче буде день голосування (на виборах мера Харкова – ред.), тим частіше ці гарячі емоції штовхати людей і представників штабів з кулаками на журналістів".

Правоохоронна система, Національна поліція мають посилити увагу до подій, що відбуваються в Харкові, впевнений голова НСЖУ. "На жаль, в Україні кожні 5 днів трапляється інцидент із побиттям журналістів, застосуванням грубої сили або з підпалами автомобілів чи майна", - додав Томіленко, зазначивши, що при цьому з 10% справ про напади на журналістів, які доходять до суду, тільки 10% закінчуються вироками і покараннями.

Він нагадав, що цього року Верховна Рада посилила відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності і водночас МВС та Нацполіція відпрацьовують спеціальний режим реагування на випадки перешкоджання журналістській діяльності "через гарячу лінію і контроль з боку заступника очільника МВС Антона Геращенка та голови Нацполіції Ігоря Клименка".

"Це може бути імпульсом для громадян, що варто зупинитися й не перешкоджати журналістській діяльності", - підсумував Томіленко.

Нагадаємо, охоронці в.о. харківського міського голови Ігоря Терехова напали на журналіста RegioNews Іллю Колтунова, коли той намагався поставити тимчасовому очільнику міста питання щодо увічнення пам'яті Генадія Кернеса. Сам Терехов утік від відповіді, натомість його охоронці штовхали журналіста, виривали з його рук мікрофон та погрожували. Редакція RegioNews готує у зв'язку з цим заяву до правоохоронних органів.