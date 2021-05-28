Терехов зізнався, що в розпал пандемії був у Туреччині в компанії близької йому жінки

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов підтвердив інформацію про те, що в квітні їздив на відпочинок до Туреччини в компанії депутата Харківської облради Ганни Кузнєцової, з якою вже тривалий час перебуває в близьких стосунках

Про це він розповів в інтерв'ю Харківському телеканалу "Сімон", передає RegioNews.

На питання про те, чи сподобався йому відпочинок в Туреччині і чи була це особиста поїздка спільно з колишнім керівником "Харьковских известий" Ганною Кузнєцовою, Терехов відповів: "По-перше, я поїхав, був вихідний, І я знаю, що мені потрібно з самого раннього ранку в понеділок бути в Туреччині на ділових переговорах. День провів на відпочинку за свій рахунок, в звичайному номері, і з тією людиною, з яким у нас є тривалі відносини і якого я вважаю найближчим. Які проблеми можуть бути?".

При цьому він вважає, що "ця історія взагалі ні про що".

Як писав RegioNews, 5 квітня депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва повідомила, що Ігор Терехов напередодні ввечері полетів на відпочинок до Туреччини.

Вона заявила, що вважає неправильним кидати місто, коли цифри хворих весь час ростуть. "Нам потрібно кинути всі сили для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Нам потрібно боротися з цією напастю, і відпочивати якраз зараз не час", – сказала Мустафаєва.

Там він був помічений в компанії депутата Харківської облради Ганни Кузнєцової. Вони зупинилися в дорогому готелі Maxx Royal Belek Golf Resort, за який заплатили понад 10 тисяч євро. Відповідні фото опублікував Telegram-канал "Харків. Бої без правил" .

А вже 6 квітня сам Терехов розмістив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що він перебуває з робочим візитом на Турецькому заводі з виробництва автобусів "Карсан".

Також нагадаємо, що у Терехова з Кузнєцовою є спільний бізнес. Журналісти провели розслідування і з'ясували, що в 2019-2020 роках Кузнєцова отримала частини в медичних клініках – "ОН Клінік", "ДокторПро Київ", "Медікал Адвантс", "Бріют", "Медікал Рей" і "ОН Клінік Харків Палац Спорту". Цікаво, що в останній фірмі вона отримала частину, яка до квітня 2019 року належала екс-дружині Терехова Олені Винник. При цьому, сам Терехов стверджує, що не має ніякого бізнесу.