Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер

Офіційної інформації про самопочуття харківського міського голови досі немає

Офіційної інформації про самопочуття харківського міського голови досі немає

Фото: Facebook

Мер Харкова Геннадій Кернес, який лікується від коронавірусу в Німеччині, почувається погано і до виборів, на думку глави Харківської ОДА Олексія Кучера, не повернеться.

Про це Олексій Кучер повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон" , пише RegioNews.

За моїми даними, погано (почуває себе Кернес -ред.). Але коректніше буде все ж мені не коментувати цю ситуацію", - сказав Кучер.

При цьому він вважає, що Кернес не зможе повернутися в Україну до виборів.

Я висловлю свою думку: ні", - відповів на запитання Кучер.

Нагадаємо, Кернес продовжує лікуватися в клініці "Шаріте" в Берліні.

У палаті мера Харкова лікарі забороняють використовувати різні гаджети, з-за чого від Кернеса немає особистих відеозвернень.

2 жовтня, за інформацією родичів мера, Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус, але до Харкова і досі не повернувся.