10:01  12 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 4400 нових випадків
16:39  12 жовтня
Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер
08:13  12 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціям ООС
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2020, 16:39 15

Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер

12 жовтня 2020, 16:39 15
Читайте также на русском языке
Офіційної інформації про самопочуття харківського міського голови досі немає
Офіційної інформації про самопочуття харківського міського голови досі немає
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Мер Харкова Геннадій Кернес, який лікується від коронавірусу в Німеччині, почувається погано і до виборів, на думку глави Харківської ОДА Олексія Кучера, не повернеться.

Про це Олексій Кучер повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон" , пише RegioNews.

За моїми даними, погано (почуває себе Кернес -ред.). Але коректніше буде все ж мені не коментувати цю ситуацію", - сказав Кучер.

При цьому він вважає, що Кернес не зможе повернутися в Україну до виборів.

Я висловлю свою думку: ні", - відповів на запитання Кучер.

Нагадаємо, Кернес продовжує лікуватися в клініці "Шаріте" в Берліні.

У палаті мера Харкова лікарі забороняють використовувати різні гаджети, з-за чого від Кернеса немає особистих відеозвернень.

2 жовтня, за інформацією родичів мера, Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус, але до Харкова і досі не повернувся.

вибори Кернес Геннадій мер Харьків ОДА Кучер Олексій хворі здоров`я
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мера Кривого Рогу викликали в прокуратуру як підозрюваного у кримінальній справі
12 жовтня 2020, 16:27
Київ знову потрапив у ТОП-3 міст світу із найбруднішим повітрям
12 жовтня 2020, 15:45
Кабмін засудив методи підготовки до виборів на Одещині й Київщині
12 жовтня 2020, 13:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »