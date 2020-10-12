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12 жовтня 2020, 13:58 7

Кабмін засудив методи підготовки до виборів на Одещині й Київщині

12 жовтня 2020, 13:58 7
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В уряді заявили, що там не належним чином здійснюється підготовка до місцевих виборів
В уряді заявили, що там не належним чином здійснюється підготовка до місцевих виборів
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В уряді провели онлайн нараду, під час якої було встановлено, що в Одеській та Київській областях не належним чином здійснюється підготовка до місцевих виборів.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у тижневому оглядові новин у сфері реформування державного управління, оприлюдненому на YouTube-каналі, інформує RegioNews.

"Важливими є питання повсякденної діяльності КМУ. Зокрема, відбулася в онлайн нарада щодо підготовки до місцевих виборів. Є дуже багато викликів, пов'язаних з як пандемією, так і з новим виборчим законодавство", - сказав він.

Немчінов наголосив, що на засіданні уряду було зазначено, що в деяких регіонах, зокрема, в Одеській області та у Київській області, не у повному обсязі здійснюється підготовка до таких виборів як щодо фінансів, так і щодо організаційних питань.

За його словами, окрім того, важливим питанням є забезпечення доступності виборів для людей з інвалідністю. З приводу цього вийшло окреме доручення прем'єр-міністра.

Нагадаємо, в Одеській області у лікарнях з хворими на COVID-19 не змогли утворити ДВК.

вибори Одеса Київ міністр Місцеві вибори
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