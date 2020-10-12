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12 жовтня 2020, 15:45 9

Київ знову потрапив у ТОП-3 міст світу із найбруднішим повітрям

12 жовтня 2020, 15:45 9
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Рівень забрудненості повітря у столиці б’є всі рекорди
Рівень забрудненості повітря у столиці б’є всі рекорди
Фото: flickr
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Станом на 14:36 понеділка, 12 жовтня, столиця України Київ знову опинився в трійці лідерів у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає RegioNews.

У цей час індекс забрудненості повітря у Києві становив 127 при нормі у 50.

Перше місце посіло місто Делі (Індія) з індексом 172, на другому місці опинилося місто Дакка (Бангладеш) з індексом 151.

Станом на 15:45 12 жовтня Київ займає шосту сходинку у світовому рейтингу міст із індексом забруднення повітря 110.

Нагадаємо, 11 жовтня Київ посів третє місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Київ екологія забруднення здоров`я повітря
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