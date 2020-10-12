Мера Кривого Рогу викликали в прокуратуру як підозрюваного у кримінальній справі

Юрія Вілкула підозрюють у тиску на компанію "Арселор Міталл"

Юрія Вілкула підозрюють у тиску на компанію "Арселор Міталл"

Мера Кривого Рогу Юрія Вілкула викликали до прокуратури для допиту, вручення підозри і обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні про тиск міськради на фірму «Арселор Міталл»

Повідомлення про виклик до прокуратури з'явилося на офіційній сторінці управління преси та внутрішньої політики міськвиконкому, пише RegioNews.

Дану кримінальну справу було відкрито ще в 2015 році, за часів Генпрокурора Юрія Луценка, але потім її призупинили.

Як пояснюється в самому повідомленні, підставою для порушення кримінальної справи став лист Юрія Вілкула до "Арселор Міттал" "про необхідність витрачати кошти на екологічні заходи і соціальні проекти в Кривому Розі".

Йдеться про договори соцпартнерства між виконкомом Кривого Рогу і великими промисловими підприємствами-забруднювачами навколишнього середовища: Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Південний ГЗК, Інгулецький ГЗК, комбінат "Арселор міттал Кривий Ріг", шахти "Криворізького залізорудного комбінату" та "Суха Балка", Метінвест КРМЗ, ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" та ін. З 2011 року криворізький виконком укладає з промисловими підприємствами договори соціального партнерства. Підприємства-забруднювачі в рамках таких договорів виділяють гроші на міські інфраструктурні проекти. З 2011 по 2019 рр. компанії виділили місту за підрахунками активістів ГО "Досить труїти Кривий Ріг" 539 млн грн. Однак дізнатися, куди ж пішли ці гроші ні активістам, ні підприємствам-забруднювачам не вдалося. Тому "Арселор міттал" і подав заяву в прокуратуру.

Сам Юрій Вілкул пояснює "спливання" цієї справи саме зараз "тиском Києва на владу, щоб вплинути на підсумок місцевих виборів у місті", які відбудуться через два тижні:

Мета, як це прямо заявлено в їх офіційних паперах, вручити мені "підозру", обрати запобіжний захід, що в перекладі з юридичної мови означає — посадити у в'язницю хоч на час і паралізувати мою виборчу кампанію за два тижні до голосування", - розповів у своєму відеозверненні Юрій Вілкул.

Нагадаємо, сім'ї кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуга народу" погрожували вбивством.