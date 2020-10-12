Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер

Официальной информации о самочувствии харьковского городского головы до сих пор нет

Официальной информации о самочувствии харьковского городского головы до сих пор нет

Фото: Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, чувствует себя плохо и до выборов, по мнению главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, не вернется.

Об этом Алексей Кучер сообщил в интервью изданию "Гордон" , пишет RegioNews.

По моим данным, плохо (чувствует себя Кернес -ред. ). Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", - сказал Кучер.

При этом он считает, что Кернес может не вернуться в Украину до выборов.

Я выскажу свое мнение: нет", - ответил на соответствующий вопрос Кучер.

Напомним, Кернес продолжает лечиться в клинике "Шарите" в Берлине.

В палате мэра Харькова врачи запрещают использовать различные гаджеты, из-за чего от Кернеса нет личных видеообращений.

2 октября, по информации родственников мэра, Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус, но в Харьков до сих пор не вернулся.