Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, чувствует себя плохо и до выборов, по мнению главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, не вернется.
Об этом Алексей Кучер сообщил в интервью изданию "Гордон" , пишет RegioNews.
По моим данным, плохо (чувствует себя Кернес -ред. ). Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", - сказал Кучер.
При этом он считает, что Кернес может не вернуться в Украину до выборов.
Я выскажу свое мнение: нет", - ответил на соответствующий вопрос Кучер.
Напомним, Кернес продолжает лечиться в клинике "Шарите" в Берлине.
В палате мэра Харькова врачи запрещают использовать различные гаджеты, из-за чего от Кернеса нет личных видеообращений.
2 октября, по информации родственников мэра, Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус, но в Харьков до сих пор не вернулся.