10:01  12 октября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 16:39 16

Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер

12 октября 2020, 16:39 16
Читайте також українською мовою
Официальной информации о самочувствии харьковского городского головы до сих пор нет
Официальной информации о самочувствии харьковского городского головы до сих пор нет
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечится от коронавируса в Германии, чувствует себя плохо и до выборов, по мнению главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, не вернется.

Об этом Алексей Кучер сообщил в интервью изданию "Гордон" , пишет RegioNews.

По моим данным, плохо (чувствует себя Кернес -ред. ). Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", - сказал Кучер.

При этом он считает, что Кернес может не вернуться в Украину до выборов.

Я выскажу свое мнение: нет", - ответил на соответствующий вопрос Кучер.

Напомним, Кернес продолжает лечиться в клинике "Шарите" в Берлине.

В палате мэра Харькова врачи запрещают использовать различные гаджеты, из-за чего от Кернеса нет личных видеообращений.

2 октября, по информации родственников мэра, Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус, но в Харьков до сих пор не вернулся.

выборы Кернес Геннадий мэр Харьков ОГА Кучер Алексей больные здоровье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэра Кривого Рога вызвали в прокуратуру в качестве подозреваемого по уголовному делу
12 октября 2020, 16:27
Киев снова попал в ТОП-3 городов мира с самым грязным воздухом
12 октября 2020, 15:45
Кабмин не доволен методами подготовки к выборам в Одесской и Киевской областях
12 октября 2020, 13:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »