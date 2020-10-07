Мене намагалися ангажувати, щоб відтягнути голоси у Кернеса – Добкін

За словами колишнього голови Харківської ОДА, таким чином хотіли, щоб Кернес не переміг у першому турі

За словами колишнього голови Харківської ОДА, таким чином хотіли, щоб Кернес не переміг у першому турі

Фото з відкритих джерел

Ексголова Харківської ОДА, нардеп попереднього скликання Михайло Добкін розповів, що його намагалися заангажувати на вибори мера Харкова ще до хвороби Кернеса з тим, щоб чинний градоначальник не виграв вже в першому турі.

Про це Михайло Добкін розповів в інтерв'ю виданню "Гордон", пише RegioNews.

Мене намагалися ангажувати на вибори мера Харкова, пробивали здалеку, не можу я заявитися, щоб допомогти не пустити Кернеса перемогти в першому турі, відтягнувши голосу. Це підносилося, бо люди думали, що у мене з ним зовсім погані стосунки, - сказав Добкін. - Вони просто мене погано знали. І коли я зрозумів, що посилати нах*** в таких випадках або відмахуватися можна зараз, а якщо мене набере хтось з тих людей, кому мені буде складно відмовити, я потраплю в дурну ситуацію".

Нагадаємо, в червні стало відомо, що Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва. Однак після того, як захворів основний кандидат на пост мера Харкова Геннадій Кернес, Михайло Добкін заявив, що буде балотуватися на посаду мера Харкова.

Пізніше Добкін пообіцяв зняти свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки повернеться Кернес, бо, мовляв балотується для підстраховки, якщо Кернесу доведеться знятися з виборів.

Кернес прокоментував похід Добкіна в мери Харкова. Він заявив, що вважає висунення Добкіним своєї кандидатури недружнім кроком.

4 жовтня Михайло Добкін знявся з виборів мера Харкова, пояснивши свій вчинок поліпшенням здоров'я Геннадія Кернеса.