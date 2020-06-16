Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва
Колишній голова Харківської ОДА вважає, що у нього достатньо досвіду, щоб керувати столицею
Колишній голова Харківської ОДА вважає, що у нього достатньо досвіду, щоб керувати столицею
Народний депутат попередніх скликань Михайло Добкін повідомив, що буде подавати свою кандидатуру на посаду мера Києва.
Про це сам Добкін заявив в прямому ефірі телеканалу НАШ, пише RegioNews.
Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати і подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох кресл, тому тут мені все зрозуміло", - заявив Добкін.
Нагадаємо, Віталій Кличко підтвердив участь у виборах мера Києва
Також кандидати в мери Києва від "Слуги народу" обговорили формат проведення праймеріз.
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