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Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва
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16 червня 2020, 19:45 9

Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва

16 червня 2020, 19:45 9
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Колишній голова Харківської ОДА вважає, що у нього достатньо досвіду, щоб керувати столицею
Фото: Цензор. немає
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Народний депутат попередніх скликань Михайло Добкін повідомив, що буде подавати свою кандидатуру на посаду мера Києва.

Про це сам Добкін заявив в прямому ефірі телеканалу НАШ, пише RegioNews.

Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати і подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох кресл, тому тут мені все зрозуміло", - заявив Добкін.

Нагадаємо, Віталій Кличко підтвердив участь у виборах мера Києва

Також кандидати в мери Києва від "Слуги народу" обговорили формат проведення праймеріз.

вибори Київ мер Кандидат Михайло Добкін
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