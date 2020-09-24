Добкін обіцяє зняти свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки повернеться Кернес

Рішення піти в мери Добкін пояснив бажанням "захистити Харків від конкурентів"

Рішення піти в мери Добкін пояснив бажанням "захистити Харків від конкурентів"

Фото: Flickr

Народний депутат минулого скликання і екскерівник Харківської області Михайло Добкін зніме свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки чинний міський голова і кандидат в мери Геннадій Кернес повернеться на своє робоче місце.

Про це Михайло Добкін розповів в інтер'ю виданню Страна, пише RegioNews.

Тих, хто чекає мою битву з Геннадієм Кернесом, залишаться розчаровані. Всім хайпистам бажаю придбати льодяник "Півник" і смоктати його до переможного кінця. Як тільки Кернес повернеться в робоче крісло, я знімуся з виборів", — заявив Добкін.

Своє рішення балотуватися він пояснює бажанням захистити Харків від конкурентів Кернеса.

Я присвятив Харкову більшу частину свого життя. І хочу щоб Гена повернувся і далі керував містом. Я вирішив перервати свій похід на Київ виключно заради, не дай Бог, випадку погіршення стану мера, щоб передбачити катастрофу і щоб Харків не дістався в руки того, хто давно хоче його розірвати на частини", — розповів ексголова ОДА.

Він уточнив, що при цьому географія перебування чинного мера для нього не має значення, щоб прийняти таке рішення.

Без різниці, де він буде працювати — в місті або віддалено. Як тільки самопочуття Кернеса дозволить йому приступити до роботи, я тут же знімуся з виборів", — сказав Добкін.

Нагадаємо, вчора народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін заявив, що подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова.