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23 вересня 2020, 14:26 27

Михайло Добкін буде балотуватися на посаду мера Харкова

23 вересня 2020, 14:26 27
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Про мотиви і причини такого рішення він не розповів
Про мотиви і причини такого рішення він не розповів
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін заявив, що подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення політика в Telegram.

"Шановні Харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Воістину кажуть: людина припускає, Бог розташовує. Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", - написав він.

Також Добкін пообіцяв найближчим часом розповісти деталі свого висунення в ефірі одного з телеканалів.

Шановні Кияни, дорогі друзі! Спасибі всім, хто підтримував мене, спасибі й тим, хто критикував. У нас все ще попереду!", - додав Добкін.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували відео-ролик за участю Михайла Добкіна, де він на байкерському мотоциклі розгулює вулицями Києва. Тоді в мережі порахували, що це є натяком на намір політика балотуватися на мера Києва.

вибори політика мер Харьків Кандидат Михайло Добкін
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