Михайло Добкін буде балотуватися на посаду мера Харкова

Про мотиви і причини такого рішення він не розповів

Про мотиви і причини такого рішення він не розповів

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін заявив, що подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення політика в Telegram.

"Шановні Харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Воістину кажуть: людина припускає, Бог розташовує. Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", - написав він.

Також Добкін пообіцяв найближчим часом розповісти деталі свого висунення в ефірі одного з телеканалів.

Шановні Кияни, дорогі друзі! Спасибі всім, хто підтримував мене, спасибі й тим, хто критикував. У нас все ще попереду!", - додав Добкін.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували відео-ролик за участю Михайла Добкіна, де він на байкерському мотоциклі розгулює вулицями Києва. Тоді в мережі порахували, що це є натяком на намір політика балотуватися на мера Києва.