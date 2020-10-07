Меня пытались ангажировать, чтобы оттянуть голоса у Кернеса – Добкин

По словам бывшего главы Харьковской ОГА, таким образом хотели, чтобы Кернес не победил в первом туре

По словам бывшего главы Харьковской ОГА, таким образом хотели, чтобы Кернес не победил в первом туре

Фото из открытых источников

Экс-глава Харьковской ОГА, нардеп предыдущего созыва Михаил Добкин рассказал, что его пытались заангажировать на выборы мэра Харькова еще до болезни Кернеса с тем, чтобы действующий градоначальник не выиграл уже в первом туре.

Об этом Михаил Добкин рассказал в интервью изданию "Гордон", пишет RegioNews.

Меня пытались ангажировать на выборы мэра Харькова, пробивали издалека, не могу ли я заявиться, чтобы помочь не пустить Кернеса победить в первом туре, оттянув голоса. Это преподносилось, потому что люди думали, что у меня с ним совсем плохие отношения, - сказал Добкин. - Они просто меня плохо знали. И когда я понял, что посылать нах*** в таких случаях или отмахиваться можно сейчас, а если меня наберет кто-то из тех людей, кому мне будет сложно отказать, я попаду в дурацкую ситуацию".

Напомним, в июне стало известно, что Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева. Однако после того, как заболел основной кандидат на пост мэра Харькова Геннадий Кернес, Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Харькова.

Позже Добкин пообещал снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес, потому что мол баллотируется для подстраховки, если Кернесу придется сняться с выборов.

Кернес прокомментировал поход Добкина в мэры Харькова. Он заявил, что считает выдвижение Добкиным своей кандидатуры недружественным шагом.

4 октября Михаил Добкин снялся с выборов мэра Харькова, объяснив свой поступок улучшением здоровья Геннадия Кернеса.