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07 жовтня 2020, 16:59

Місцеві вибори 2020: В Україні порушили 11 кримінальних справ через кандидатів-двійників

07 жовтня 2020, 16:59
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Лише в Умані були відкриті дві кримінальні справи через такі порушеня
Лише в Умані були відкриті дві кримінальні справи через такі порушеня
Фото з відкритих джерел
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Поліція відкрила 11 кримінальних справ за фактом реєстрації кандидатів-двійників на місцеві вибори в Україні. Правоохоронні органи окремо відзначили реєстрацію двійників мера Умані Олександра Цебрія.

Про це інформує RegioNews з посиланням на сайт Національної поліції.

Заступник начальника головного слідчого управління Руслан Дударець зазначив, що тільки по ситуації в Умані були відкриті два кримінальні провадження.

"Самий кричущий факт - реєстрація "двійників" мера Умані. Зараз за цими фактами відкрито дві кримінальні провадження, триває досудове слідство", - заявив Дударець.

Також він зазначив, що значна кількість кримінальних проваджень пов'язані з підкупом виборців та перешкоджанням виборчого законодавства.

"За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно, що становить 80% від загальної реєстрації щодо порушення виборчих прав громадян".

Нагадаємо, СБУ затримала шахраїв, які продавали посади помічників депутатів.

вибори Україна Місцеві вибори Кандидат виборці
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