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28 вересня 2020, 13:51 13

Кернес прокоментував похід Добкіна у мери Харкова

28 вересня 2020, 13:51 13
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Висування Добкіним своєї кандидатури Кернес вважає недружнім кроком
Висування Добкіним своєї кандидатури Кернес вважає недружнім кроком
Фото: segodnya.ua
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Міський голова Харкова Генндаій Кернес назвав рішення свого колишнього соратника Михайла Добкіна балотуватися на посаду мера спробою використовувати чужий політичний капітал.

Про це повідомляє видання Страна.ua, передає RegioNews.

Коментар Кернеса з приводу цієї ситуації передали журналістам його рідні. За словами Кернеса, він не сприймає це як дружній жест.

Це не допомога, а спроба використовувати чужий політичний капітал, щоб підсилитися самому, а не посилити мене під час виборчої кампанії. І виглядає дуже неблагородно", – сказав Кернес.

Він додав, що упродовж останніх років вони з Добкіним навіть не вітають один одного з днем народження і "не засмучують один одного дружбою".

Посилаючись на сім’ю та близьких мера Харкова, видання зазначає, що у Кернеса вважають висування Добкіна "політичною зрадою”.

Також джерело в оточенні Кернеса повідомило, що його стан здоров'я покращився, але він все ще знаходиться в німецькій клініці.

Нагадаємо, народний депутат України VIII скликання Михайло Добкін заявив, що подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова.

За крісло мера Харкова будуть боротися 15 кандидатів, комісія завершила прийом документів 24 вересня.

заява Харьків Місцеві вибори Геннадій Кернес Михайло Добкін
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